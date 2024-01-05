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        Kapaklıspor, sahasında Pizza Lazza Haremspor'a 77-74 mağlup oldu

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, sahasında Pizza Lazza Haremspor'a 77-74 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:39
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        Kapaklıspor, sahasında Pizza Lazza Haremspor'a 77-74 mağlup oldu
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, sahasında Pizza Lazza Haremspor'a 77-74 mağlup oldu.

        Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede ilk çeyrekte iki takımda hücumda etkili oldu.

        Pizza Lazza Haremspor boyalı alandan sayı bulurken, Kapaklıspor, Harun Can ve Cem Han'ın dış atışları ile maça ortak oldu.

        İlk çeyrek konuk ekip Pizza Lazza Haremspor'un 22-16 üstünlüğü ile geçildi.

        İkinci çeyrekte Kapaklıspor aradaki farkı kapatmak istedi.

        Savunmada rakibine sayı fırsatı vermeyen Pizza Lazza Haremspor ikinci çeyreği 39-31 önde tamamladı.

        Üçüncü ve son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Pizza Lazza Haremspor, karşılaşmayı 77-74 kazandı.

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