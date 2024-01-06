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        Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:26
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        Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı düzenlendi
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        Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Daha sonra öğrenciler çeşitli şiirler okudu.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in Mekke'yi ve Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethini anlattı.

        Allah'ın Müslümanlara hangi şartlar altında fetihler vereceğini anlatan Soykök, Kudüs'te Müslümanların kurduğu medeniyeti ve birlikte yaşama kültürü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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