Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı düzenlendi
Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da "Mekke'den Kudüs'e Fetih Yolculuğu" konferansı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Daha sonra öğrenciler çeşitli şiirler okudu.
İl Müftüsü Mustafa Soykök, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in Mekke'yi ve Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethini anlattı.
Allah'ın Müslümanlara hangi şartlar altında fetihler vereceğini anlatan Soykök, Kudüs'te Müslümanların kurduğu medeniyeti ve birlikte yaşama kültürü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Programa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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