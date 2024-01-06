Tekirdağ'da asayiş

Malkara ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

H.A'nın kullandığı 59 LZ 406 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadıköy Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüsü ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

-Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama 2 ruhsatsız tabanca ve 75 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

-Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Cemaliye Mahallesi'nde bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

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