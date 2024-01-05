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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şubesi arasında iki yılı kapsayacak "Sosyal Denge Sözleşmesi" Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil arasında belediye hizmet binasında imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:32
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şubesi arasında iki yılı kapsayacak "Sosyal Denge Sözleşmesi" Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil arasında belediye hizmet binasında imzalandı.

        Başkan Sarıkurt, imza töreninde yaptığı konuşmada, Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi için şartları zorladıklarını söyledi.

        Yaşanan zor koşullara rağmen taşın altına ellerini koyduklarını belirten Sarıkurt, imzalanan sözleşme kapsamında oranın tavan ücret olan yüzde 120’ye çıkarıldığını kaydetti.

        Ülke olarak ekonomik anlamda zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Sarıkurt, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Ekonomik şartlar ortada ve aileler geçim sıkıntısı içindeler. Çalışanlarımızın mutluluğu ve refahı bizim için çok değerli. Çorlu Belediyesi olarak çalışanlarımızın mutluluğu ve refahı için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan sosyal denge sözleşmesini tavan ücret olan yüzde 120 oranına taşıdık. Çalışanlarımız bu oranda sosyal denge tazminatı ödemesi alacaklar. 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayacak olan bu sözleşme ile rakamları geçtiğimiz yılın üzerine çıkarmış olduk.'' dedi.

        - Abdülkadir Geylani Camii'nde namaz kılma alanı genişletilecek

        Ergene Belediyesi, ilçede bulunan Abdülkadir Geylani Camii’ne ek namaz kılma alanı yapılması çalışmalarına destek veriyor.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki camiye sosyal belediyeciliğin gereği olarak destek verdiklerini söyledi.

        Camilere, okullara ve sağlık tesisi alanlarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Yüksel, gelen talepleri ciddiyetle dikkate aldıklarını kaydetti.

        Abdülkadir Geylani Camii'ne ek namaz kılma alanı oluşturulması için kolları sıvadıklarını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

        "Sadece bilinen belediyecilik faaliyetleri ile yetinmiyoruz. Bu rutinin dışına çıkarak halkımızın, vatandaşlarımızın hayatına dokunan her alanda onların yanlarında olmaya çaba gösteriyoruz. İlçemizdeki okullarımızdan gelen tadilat ve yenileme taleplerini yerine getirdiğimiz gibi ilçemizdeki sağlık ocakları ve camilerimizden gelen talepleri de dikkate alarak çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Abdülkadir Geylani Camii'ndeki namaz kılma alanının yetersiz olduğunu ifade ederek genişletilmesi taleplerini iletti. Biz de bu talebe kayıtsız kalamadık. Gerek malzeme desteği ile gerekse tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımızın talebine yanıt verdik. Şimdi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede halkımızın hizmetinde olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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