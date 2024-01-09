Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Ekvador'da canlı yayın basıldı
        Ekvador'da canlı yayın basıldı
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Hangi illerde okullar tatil edildi?
        Hangi illerde okullar tatil edildi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Tekirdağ’da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Blinken: Gazze'deki günlük ölüm sayısı çok fazla
        Blinken: Gazze'deki günlük ölüm sayısı çok fazla
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsi...
        Tekirdağ'da trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsi...
        Kamyona arkadan çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü öldü
        Kamyona arkadan çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü öldü
        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (4)
        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (4)
        Tekirdağ'da buzlanma nedeniyle devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu
        Tekirdağ'da buzlanma nedeniyle devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu
        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı
        Tekirdağ'da "enerji timleri"nin yoğun kış mesaisi başladı