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        Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:28
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        Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A, M.A. ve M.D'yi adreslerinde yakaladı.

        Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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