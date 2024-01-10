Tekirdağ'da terör operasyonu; 4 gözaltı
TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ ile 1 TKP/ML terör örgütü şüphelisi yakalandı.
TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ ile 1 TKP/ML terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.A., M.A. ve M.D. ile terör örgütü TKP/ML propagandası yapan 1 şüpheli belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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