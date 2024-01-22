Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığını belirlediği şüpheli bir aracı Kavakçeşme Mahallesi'nde durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 7 farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, define arama dedektörü, kazı yaptıkları esnada kullandıkları malzemeler geçirdi.
Otomobilde bulunan S.K, H.K, B.E ve S.T. gözaltına alındı.
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