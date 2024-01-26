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        Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı yapıldı bir kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 22:49 Güncelleme: 26.01.2024 - 22:49
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        Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı yapıldı bir kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

        Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken iş yeri sahibi C.K, cam kırıklarının vücuduna isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

        C.K. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan saldırıyı döner siparişi veren ve siparişi geç kaldığı için sinirlenen bir müşterinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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