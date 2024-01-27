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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:24
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, başkan Çakan ile bir süre görüştü.

        Çakan, dernek çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Ziyarette Çakan'a dernek üyeleri de eşlik etti.

        -Süleymanpaşa Kaymakam'ı Güler'e ziyaret

        Süleymanpaşa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Aybuğa, İlçe Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti.

        Kaymakam Güler ile bir süre görüşen Aybuğa, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Güler, kaymakamlık olarak her zaman çocukların, gençlerin milli ve manevi değerlere uygun yetiştirilmesine emek harcayan kurum ve kuruluşların yanında olduklarını belirtti.

        -NKÜ'de resim ve çini sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenci ve personelin çalışmalarının yer aldığı resim ve çini sergisi açıldı.

        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin ve personelin yeteneklerine göre sanatsal ve kültürel çalışmalara katılımlarını sağlamak amacıyla kurs düzenlendi.

        Kursa katılanların yaptığı çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Sosyal Yaşam Merkezi'nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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