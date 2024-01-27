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        Tekirdağ'da iş yerinden kasadaki para ve bağış kumbarasını çalan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da bir manavdan kasadaki para ve bağış kumbarasını çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 22:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 22:49
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        Tekirdağ'da iş yerinden kasadaki para ve bağış kumbarasını çalan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da bir manavdan kasadaki para ve bağış kumbarasını çalan şüpheli tutuklandı.

        Kapaklı ilçesindeki manavın sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kasadaki paranın ve SMA hastası bebek için yardım toplanan tezgah üzerindeki bağış kutusunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

        İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliler E.K. ve S.K'yı yakaladı.

        Şüphelilerin iş yerinden yaklaşık 20 bin lira çaldıkları belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. hakimlikçe tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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