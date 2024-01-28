Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

.-Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde bazı araç ve adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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