Tekirdağ'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlüyü saklandığı evinin bodrum katında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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