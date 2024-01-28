Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, hükümlüyü saklandığı evinin bodrum katında yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Balıkçılığı bıraksa da limanda beslediği kedilerden kopamadı
        Balıkçılığı bıraksa da limanda beslediği kedilerden kopamadı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Kapaklıspor sahasında Konyaspor'u 89-85 mağlup etti
        Kapaklıspor sahasında Konyaspor'u 89-85 mağlup etti
        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaral...
        Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaral...
        Tekirdağ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı beton mikserinin sürüc...
        Tekirdağ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı beton mikserinin sürüc...