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        Tekirdağ'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:05
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        Tekirdağ'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        G.D. idaresindeki 07 ARP 353 plakalı tır, emniyet şeridinde bekleyen V.A'nın kullandığı 59 AEZ 754 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobildeki D.A, A.A. ve D.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Malkara-Hayrabolu yolundaki kazada ise M.Ö. idaresindeki otomobil, H.M'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan S.M. ile A.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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