Tekirdağ'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

G.D. idaresindeki 07 ARP 353 plakalı tır, emniyet şeridinde bekleyen V.A'nın kullandığı 59 AEZ 754 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobildeki D.A, A.A. ve D.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Malkara-Hayrabolu yolundaki kazada ise M.Ö. idaresindeki otomobil, H.M'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan S.M. ile A.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.