Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Hakkında 5 farklı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş. (26) polis ekiplerince yakalandı.

        G.Ş. işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        CHP'de aday mesaisi
        CHP'de aday mesaisi
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
        Tekirdağ'daki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da evinde yangın çıkan kadın öldü
        Tekirdağ'da evinde yangın çıkan kadın öldü
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 3 katlı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da 3 katlı evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Tekirdağ'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...