Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Hakkında 5 farklı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş. (26) polis ekiplerince yakalandı.

G.Ş. işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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