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        Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün devrilesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:01
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        Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün devrilesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        T.Ö. (35) idaresindeki 34 RL 9062 plakalı minibüs, Seymen Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yorulmaz'ın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü T.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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