Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün devrilesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

T.Ö. (35) idaresindeki 34 RL 9062 plakalı minibüs, Seymen Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yorulmaz'ın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü T.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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