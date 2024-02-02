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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit Mustafa İlker Bağdatlı'nın ailesi ve Kıbrıs gazisi İsmail Demirci'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:10 Güncelleme: 02.02.2024 - 09:13
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailesi ile Kıbrıs gazisini ziyaret etti
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit Mustafa İlker Bağdatlı'nın ailesi ve Kıbrıs gazisi İsmail Demirci'yi ziyaret etti.

        Güler, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Güler, ailelerin kendilerine emanet olduklarını söyledi.

        Şehit ailesi ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti.

        Kaymakam Güler daha sonra Kıbrıs gazisi Demirci ve ailesini ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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