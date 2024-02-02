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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 22 Aralık 2023'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:45
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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 22 Aralık 2023'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

        Şehit Yazıcı için Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Mevlit sonrası vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Programa, şehidin kardeşi Sadenur Söğüt, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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