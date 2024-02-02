Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 22 Aralık 2023'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Şehit Yazıcı için Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara yemek ikram edildi.

Programa, şehidin kardeşi Sadenur Söğüt, Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve vatandaşlar katıldı.

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