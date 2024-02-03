Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de tekstil firmalarını ziyaret etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.
Çerkezköy OSB'de faaliyette bulunan Özcanlar Tekstil'i ziyaretinde Soytürk'ü firma sahibi Yusuf Özen karşıladı.
Soytürk, fabrikayı gezerek Özen'den bilgi aldı.
Daha sonra Pelsan Tekstil'i ziyaret eden Soytürk, firma sahipleri Levent Şişman ve Serdar Şişman ile bir süre sohbet ederek fabrika hakkında bilgi aldı.
Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.
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