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        Tekirdağ merkezli Kafes-36 operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 08:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:23
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        Tekirdağ merkezli Kafes-36 operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7'si Bulgaristan vatandaşı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Kafes-36 operasyonları kapsamında, "kadın profilli" sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit, şantaj yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapılmış, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Şüpheli kadınların evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarının, belli bir komisyon karşılığı Bulgaristan vatandaşı başka şüphelileri Türkiye'ye getirip bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 otomobil, 33 cep telefonu, 27 sim kart, farklı bankalara ait 47 banka kartı, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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