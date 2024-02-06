Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri D.K. ve O.B'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
- Şarköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.