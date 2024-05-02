Tekirdağ'da "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek

Yeşilay tarafından, bağımlılıkların zararlarına dikkati çekmek ve sağlıklı yaşam bilincinin artması amacıyla 5 Mayıs'ta “Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu” düzenleneceği bildirildi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, 5 Mayıs Pazar günü, bağımlılıkların zararlarına dikkati çekmek ve sağlıklı yaşam bilincinin artması amacıyla “Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu” düzenleneceği belirtildi.

Tekirdağ’da sahil dolgu alanında saat 10.00’da başlayacak bisiklet turunda katılımcılara ikramlarda bulunulacağı ve çeşitli hediyeler verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 10 bini aşkın bisikletseveri bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekecek ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunacak. Yeşilay şubeleri, Yeşilay spor kulüpleri, gönüllüler ve bisikletseverlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı yapılacak tur etkinliği; şehrimizde de rotasına Süleymanpaşa sahil dolgu alanda başlayarak Hükumet Caddesi üzerinden sırasıyla çarşı, Tekira AVM, pazaryeri, Atatürk Bulvarı üzerinden tren garına devam edecek ve yine Atatürk Bulvarı üzerinden dönüş ile sona erecek."