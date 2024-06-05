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        Tekirdağ'da bir firma endüstriyel atıkları yakıta dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir firma, kent genelindeki fabrikalardan topladığı endüstriyel atıklardan yakıt üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:23
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        Tekirdağ'da bir firma endüstriyel atıkları yakıta dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir firma, kent genelindeki fabrikalardan topladığı endüstriyel atıklardan yakıt üretiyor.

        Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren firma, kentteki 2 bin fabrikadan topladığı atıkları tesislerde çeşitli işlemlerden geçirerek atıktan türetilmiş yakıta dönüştürüyor.

        Firma tarafından geçen yıl 48 bin ton endüstriyel atık, yakıta dönüştürülerek, Tekirdağ ve farklı illerdeki çimento fabrikalarına satıldı.

        Ülke ekonomisine katkı sağlayan firma bu yıl üretimini artırarak 60 bin ton atığı geri dönüştürmeyi hedefliyor.

        -"Atıklardan ekonomiye katkı"

        4R Çevre ve Enerji Şirketi Genel Müdürü Ercan Aksen, AA muhabirine firmanın 2018 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Türkiye'de kurumsal anlamda atık yönetimi yapan firmalardan birisi olduklarını ifade eden Aksen, "Türkiye'deki atık yönetimine baktığımız zaman iki ana grubu ayırmamız mümkün. Bir tanesi hane halklarının günlük yaşamları sırasında ortaya çıkardıkları atıkları ihtiva eden evsel atıklar. Diğeri ise tüm insanların ihtiyaç duyduğu unsurları imal eden fabrikaların oluşturduğu endüstriyel atıklar." dedi.

        Aksen, şirket olarak endüstriyel atık yönetimi tarafında faaliyet gösterdiklerini aktararak, her yıl binlerce ton atığı ülke ekonomisine kazandırdıklarını dile getirdi.

        - "Endüstriyel atık olumuşumda yükseliş var"

        Atıkların toplanmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde olduğunun altını çizen Aksen, "Türkiye endüstrileştikçe, geliştikçe, endüstriyel atık oluşumunda da çok hızlı bir yükseliş var. Etrafımızda çalıştığımız 2 bin fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalar hergün üretim sırasında oluşturdukları atıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği standartlar çerçevesinde belli ambalajlama şartlarını yerine getirerek bizim fabrikalara bırakmış olduğumuz konteynırlara istifliyorlar. Lisanslı araçlarımız ve özel yetiştirilmiş şoförlerimiz bu konteynerleri alıyorlar. Tüm süreç Bakanlığın takip sistemiyle de kayıt altına alınıyor." diye konuştu.

        - Kömür muadili, atıktan türetilmiş yakıt

        Aksen, atıklar için fabrikalardan bertaraf ücreti aldıklarını söyledi.

        Üretilen yakıtın enerji değeri olarak kömüre eşdeğer olduğunu ifade eden Aksen, "Fabrikalardan toplanan atıklar belli süreçlerden geçiyor. Daha sonra katılar sıvılarla karıştırıldıktan sonra nihayetinde bir ürüne dönüşüyor. Bunun ismi atıktan türetilmiş yakıt. Aslında kömürün bir muadili." ifadesini kullandı.

        Aksen söz konusu yakıtı çimento üreten firmaların kullandığını belirtti.

        Üretimlerinin ülke ekonomisine, çevreye katkı sunduğunu vurgulayan Aksen, şunları kaydetti:

        "Ürettiğimiz atıktan türetilmiş yakıtlarla hem Türkiye ekonomisine hem de dünyaya iki anlamda fayda sağlıyoruz. Bir tanesi yurt dışından ithalat yapılarak alınan kömür yerine kendi kaynaklarımızı ön plana çıkararak bir kaynak tasarrufu sağlıyoruz. İkinci olarak da çevreye ve doğaya zarar verecek on binlerce ton atığı bir ürüne dönüştürerek çevrenin kirlenmesini engelliyoruz. Bizim yıllık olarak 60 bin ton atıktan türetilmiş yakıt üretim kapasitemiz bulunmaktadır. Geçen yıl yaklaşık 48 bin ton üretim yaptık. Bu seneki hedefimiz yaklaşık 60 bin tona ulaşmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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