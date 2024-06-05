Tekirdağ'da bir firma endüstriyel atıkları yakıta dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir firma, kent genelindeki fabrikalardan topladığı endüstriyel atıklardan yakıt üretiyor.

Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren firma, kentteki 2 bin fabrikadan topladığı atıkları tesislerde çeşitli işlemlerden geçirerek atıktan türetilmiş yakıta dönüştürüyor.

Firma tarafından geçen yıl 48 bin ton endüstriyel atık, yakıta dönüştürülerek, Tekirdağ ve farklı illerdeki çimento fabrikalarına satıldı.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan firma bu yıl üretimini artırarak 60 bin ton atığı geri dönüştürmeyi hedefliyor.

-"Atıklardan ekonomiye katkı" 4R Çevre ve Enerji Şirketi Genel Müdürü Ercan Aksen, AA muhabirine firmanın 2018 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi. Türkiye'de kurumsal anlamda atık yönetimi yapan firmalardan birisi olduklarını ifade eden Aksen, "Türkiye'deki atık yönetimine baktığımız zaman iki ana grubu ayırmamız mümkün. Bir tanesi hane halklarının günlük yaşamları sırasında ortaya çıkardıkları atıkları ihtiva eden evsel atıklar. Diğeri ise tüm insanların ihtiyaç duyduğu unsurları imal eden fabrikaların oluşturduğu endüstriyel atıklar." dedi.

Aksen, şirket olarak endüstriyel atık yönetimi tarafında faaliyet gösterdiklerini aktararak, her yıl binlerce ton atığı ülke ekonomisine kazandırdıklarını dile getirdi. - "Endüstriyel atık olumuşumda yükseliş var" Atıkların toplanmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde olduğunun altını çizen Aksen, "Türkiye endüstrileştikçe, geliştikçe, endüstriyel atık oluşumunda da çok hızlı bir yükseliş var. Etrafımızda çalıştığımız 2 bin fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalar hergün üretim sırasında oluşturdukları atıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği standartlar çerçevesinde belli ambalajlama şartlarını yerine getirerek bizim fabrikalara bırakmış olduğumuz konteynırlara istifliyorlar. Lisanslı araçlarımız ve özel yetiştirilmiş şoförlerimiz bu konteynerleri alıyorlar. Tüm süreç Bakanlığın takip sistemiyle de kayıt altına alınıyor." diye konuştu.

- Kömür muadili, atıktan türetilmiş yakıt Aksen, atıklar için fabrikalardan bertaraf ücreti aldıklarını söyledi. Üretilen yakıtın enerji değeri olarak kömüre eşdeğer olduğunu ifade eden Aksen, "Fabrikalardan toplanan atıklar belli süreçlerden geçiyor. Daha sonra katılar sıvılarla karıştırıldıktan sonra nihayetinde bir ürüne dönüşüyor. Bunun ismi atıktan türetilmiş yakıt. Aslında kömürün bir muadili." ifadesini kullandı. Aksen söz konusu yakıtı çimento üreten firmaların kullandığını belirtti.