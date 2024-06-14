Şarköy'de bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri arttı
Şarköy ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.
Şarköy ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.
Bayram tatili öncesi ilçede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişi ve yoğunluğun oluştuğu yerlerde denetim yaptı.
Denetimlerde başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakılarak, sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Ekipler, zaman zaman anons yaparakta sürücü ve vatandaşları uyardı.
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