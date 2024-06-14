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        Şarköy'de bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri arttı

        Şarköy ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:34 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:34
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        Şarköy'de bayram tatili nedeniyle trafik denetimleri arttı
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        Şarköy ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştırdı.

        Bayram tatili öncesi ilçede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişi ve yoğunluğun oluştuğu yerlerde denetim yaptı.

        Denetimlerde başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakılarak, sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Ekipler, zaman zaman anons yaparakta sürücü ve vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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