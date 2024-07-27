Vali Soytürk NKÜ Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

NKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Halef Doğan tarafından karşılanan Vali Soytürk, merkezi gezerek planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Soytürk, yakın zamanda hizmete girmesi planlanan hayvan hastanesinin kente, öğrencilere, hayvanseverlere ve hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Köseilyas Mahallesi'nde, eğitim-idare binası ve hayvan hastanesi olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan, toplamda 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip merkezin "Akademik Hayvan Hastanesi" olarak hizmet vermesi planlanıyor.