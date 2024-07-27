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        Vali Soytürk NKÜ Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:14
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        Vali Soytürk NKÜ Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

        NKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Halef Doğan tarafından karşılanan Vali Soytürk, merkezi gezerek planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Soytürk, yakın zamanda hizmete girmesi planlanan hayvan hastanesinin kente, öğrencilere, hayvanseverlere ve hayvan yetiştiricilerine hayırlı olmasını temenni etti.

        Köseilyas Mahallesi'nde, eğitim-idare binası ve hayvan hastanesi olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan, toplamda 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip merkezin "Akademik Hayvan Hastanesi" olarak hizmet vermesi planlanıyor.

        Hayvancılık yapan vatandaşlara tıbbi destek sunacak merkezde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, hayvan hastalıkları ile ilgili bilimsel proje ve çalışmalar yürütülecek.

        Ziyarette Soytürk'e Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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