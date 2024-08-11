Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Kırmızı da yer aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Yeniyol, Safiye Osman Çeliker İlkokulu ile Fevzi Çakmak Ortaokulu'nu gezdi, eğitim öğretime hazırlık çalışmaları hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Futbol oynayan gençlerle bir süre sohbet de eden Nallar, sporun önemine değindi.

Nallar, ilçede devam eden yaz spor okulu futbol kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.

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