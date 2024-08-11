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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaz spor okulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:10
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaz spor okulunu ziyaret etti.

        Nallar, ilçede devam eden yaz spor okulu futbol kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.

        Kurs hakkında bilgi alan Nallar, gençlere başarılar diledi.

        Futbol oynayan gençlerle bir süre sohbet de eden Nallar, sporun önemine değindi.

        Yılın her döneminde sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirten Nallar, yaz aylarına özel düzenlenen aktivitelerin ilgiyle karşılandığını kaydetti.

        - Yeniyol'dan okullara ziyaret

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa ilçesinde okulları ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Yeniyol, Safiye Osman Çeliker İlkokulu ile Fevzi Çakmak Ortaokulu'nu gezdi, eğitim öğretime hazırlık çalışmaları hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

        Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Kırmızı da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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