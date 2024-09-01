Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yüceer, mesajında, 1 Eylül'ün savaşın getirdiği acıları ve barışın kıymetini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün örnek alınması gerektiğini ifade eden Yüceer, şunları kaydetti:

        "Her zaman barışın ve hoşgörünün savunucusu olduk. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı bu değerli ilke, bizlere hem kendi ülkemizde hem de dünya genelinde barışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Barış, yalnızca savaşın olmadığı bir durum değil, aynı zamanda adaletin, insan haklarının ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yaşam biçimidir. Tekirdağ, tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların barış içinde bir arada yaşadığı bir şehir olmuştur. Bugün de bu hoşgörü ve barış iklimini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Barışa olan inancımızı ve kararlılığımızı bu özel günde bir kez daha dile getiriyoruz. Bu anlamlı günde tüm dünyaya barış dolu bir gelecek diliyorum. Her türlü şiddetten ve savaştan uzak, adaletin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve sağanak sonrası balıkçılar limana eli bo...
        Tekirdağ'da etkili olan fırtına ve sağanak sonrası balıkçılar limana eli bo...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri yurt dışına da satıyor
        Farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri yurt dışına da satıyor
        Tekirdağlı balıkçılar, havai fişek gösterileriyle denize açıldı
        Tekirdağlı balıkçılar, havai fişek gösterileriyle denize açıldı
        Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı
        Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı
        Tekirdağlı balıkçılar dualarla denize uğurlandı
        Tekirdağlı balıkçılar dualarla denize uğurlandı