"Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti

Koç, Tekirdağ'ın tarihi mekanları ve yöresel lezzetlerini kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında tanıtımını yapacak.

Giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti.

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