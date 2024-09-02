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        "Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti

        Giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:50
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        "Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti
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        Giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti.

        6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Ayaz Salih Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştiriyor.

        Programı kapsamında Tekirdağ'a gelen Koç, sahilde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Koç, gazetecilere, Tekirdağ'da tarihi, turistik yerleri gezeceğini ve yöresel lezzetleri tadacağını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek, oradaki çocuklarla ilgilendiğini anlatan Koç, hayalinin kostümle Türkiye'yi gezmek olduğunu anlattı.

        Koç, Tekirdağ'ın tarihi mekanları ve yöresel lezzetlerini kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında tanıtımını yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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