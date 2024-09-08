Tekirdağ'da "Fotoğraf ve Resim" sergisi açıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kişisel fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Temel Şen, Tufan Kartal, Ufuk Akarı, Adnan Yılmaz, Müge Bağcı, Dilek Gaye Koçer ve Sinem Tepe'nin kişisel fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı, Mürefte Mahallesi'nde 1922 yılında inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi yapıda gerçekleştirildi.

Sergide, doğa, manzara ve insan yaşamını anlatan çalışmalar yer alıyor.

Müge Bağcı, AA muhabirine yaptığı konuşmada, tarihi binayı sanat merkezi olarak kullandıklarını söyledi.