Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Fotoğraf ve Resim" sergisi açıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kişisel fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Fotoğraf ve Resim" sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kişisel fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

        Temel Şen, Tufan Kartal, Ufuk Akarı, Adnan Yılmaz, Müge Bağcı, Dilek Gaye Koçer ve Sinem Tepe'nin kişisel fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı, Mürefte Mahallesi'nde 1922 yılında inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi yapıda gerçekleştirildi.

        Sergide, doğa, manzara ve insan yaşamını anlatan çalışmalar yer alıyor.

        Müge Bağcı, AA muhabirine yaptığı konuşmada, tarihi binayı sanat merkezi olarak kullandıklarını söyledi.

        Tarihi taş binada sergi açtıklarını aktaran Bağcı, serginin yıl sonuna kadar açık kalacağını belirtti.

        Bağcı ayrıca herkesi sergide yer alan eserleri görmeye davet etti.

        - Tarihi taş bina

        1922 yılında Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde inşa edilen binanın içerisinde mahallenin su ihtiyacını karşılayan tescilli üç çeşmeden biri bulunuyor. İkinci derece tarihi eser durumunda olan binada su kuyusu da bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı

        Benzer Haberler

        Trakya'daki yangınlarda 37 bin 115 dekar tarıma alanı zarar gördü
        Trakya'daki yangınlarda 37 bin 115 dekar tarıma alanı zarar gördü
        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına a...
        Tekirdağ'da evinde 3 bin 357 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına a...
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Beyzanur dünya şampiyonluğuna o...
        Tekvandoda iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Beyzanur dünya şampiyonluğuna o...