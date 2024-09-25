Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor
        Sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da, kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
        Tekirdağ'da, kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı
        Cinayet işleyip, 'Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın' diye bağırdı
        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir otomobilde 44 sikke ele geçirildi
        Tekirdağ'da park halindeki midibüs yandı
        Tekirdağ'da park halindeki midibüs yandı