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        Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı

        Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:22
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        Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı
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        Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önünde düzenlenen törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Çelik, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ halkına itfaiye hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalıştıklarını söyledi.

        İtfaiye ekiplerinin, yangın söndürmenin yanında birçok görevinin olduğunu ifade eden Çelik, "Ekiplerimiz tüm acil durumlarda halkın can ve mal güvenliği için çalışıyor. 11 ilçede 18 istasyonla 7 gün 24 saat görevimizi sürdürüyoruz. Bu sene şimdiye kadar 11 bin 104 olaya müdahale ettik. Yine il genelinde 867 iş yerinde yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdik. Eğitim birimimiz tarafından 3 bin 500 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme eğitimi verildi." diye konuştu.

        Törene, Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, siyasi parti temsilcileri ve itfaiye ekipleri katıldı.

        Hafta kapsamında yarın sahil dolgu alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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