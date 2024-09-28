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        Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı

        Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:42
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        Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerinde sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı
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        Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı.

        Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek göz alıcı güzelliğe kavuştu.

        Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

        Sonbahar renklerinin hakim olmaya başladığı ormanlar, Uçmakdere yolunu kullanan sürücülere de keyifli yolculuk sunuyor.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Sonbaharın güzelliğinin hissedilmeye başladığını ifade eden Çelik, "Daha çok yaprağını döken ağaçların olduğu ormanlar bulunduğu için sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü yakından görmek mümkün. Biz fotoğraf tutkunları için de ormanlar doğal stüdyoya dönüyor. Güzel kareler yakalamak için zaman zaman buraya geliyoruz. Ormanda sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçların görseli muazzam." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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