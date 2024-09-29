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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:48
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Diktaş, göreve yeni başlayan Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Yeniyol da Diktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti, eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

        - NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

        İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hamşıoğlu, Metiner ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, ziyarette üniversitede yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

        Hamşıoğlu ve Metiner de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette, NKÜ Genel Sekreter Vekili Öğr. Gör. Aykut Balcı yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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