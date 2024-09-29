AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

Diktaş, göreve yeni başlayan Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yeniyol da Diktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti, eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.