Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 174 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 174 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 174 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 174 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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