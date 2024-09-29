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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 174 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 174 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:45
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 174 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 174 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

        Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 174 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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