Tekirdağ'da asayiş

Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, M.K, B.Z. ve M.B.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

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