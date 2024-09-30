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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:36
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, M.K, B.Z. ve M.B.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Kazımiye Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan U.K. ve M.K. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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