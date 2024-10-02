"Tekirdağlı Batman" hayranı olduğu film karakteri gibi yaşıyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan 29 yaşındaki Ersin Çiçek, film karakteri "Batman"den ilham alarak giydiği kostümü ve modifiye motosikletiyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Çorlu ilçesinde özel sektörde çalışan Çiçek, izlediği Batman filmleri sonrası karaktere hayranlık duymaya başladı.

Bir yıl önce Batman karakteri kostümü siparişi veren Çiçek, motosikletini de karakterin filmlerde kullandığı şekilde modifiye ettirdi.

İş sonrası arkadaşlarıyla buluşmaya modifiye motosikletine binip Batman kostümü giyerek katılan Çiçek, çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Farklı portresiyle çıktığı trafikte karşılaştığı vatandaşların sorularını yanıtlayan Çiçek, fotoğraf çektirmek isteyen çocuklarla sohbet ediyor.

- "İnsanlar şaşırıyor"

Çiçek, AA muhabirine filmlerden çok etkilendiğini, kendisini Batman gibi hissettiğini söyledi.

Tekirdağ'da yaşayanların da tarzını çok beğendiklerini ve kendisine "Batman 59" lakabını taktıklarını anlatan Çiçek, maskesini çıkarmayarak gizemli havasını koruduğunu ifade etti.

Çiçek, Batman kostümüyle dolaşmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, "Bu şekilde gezmeye başladıktan sonra insanların tepkisi çok güzel oldu. İnsanlar şaşırıyor önce sonra alışıyorlar. Arkadaşlarım, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamı istediler. Paylaşım yaptıktan sonra ilk videonun izlenmesi 1 milyonu geçti. Ben de video çekmeye devam ettim." diye konuştu.