Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron ve 109 kilogram tütün ele geçirildi

Ekipler, Çerkezköy ilçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları operasyonda, 67 bin 800 makaron ile 109 kilogram tütün ele geçirdi.

Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 109 kilogram tütün ele geçirildi.

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