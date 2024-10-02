Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron ve 109 kilogram tütün ele geçirildi

        Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 109 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron ve 109 kilogram tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da 67 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 109 kilogram tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çerkezköy ilçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları operasyonda, 67 bin 800 makaron ile 109 kilogram tütün ele geçirdi.

        Ev sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Taciz şikayetinde bulunan Mardinli Marilyn Monroe'ya "Beni küçük düşürdün" davası!
        Taciz şikayetinde bulunan Mardinli Marilyn Monroe'ya "Beni küçük düşürdün" davası!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
        "Tekirdağlı Batman" hayranı olduğu film karakteri gibi yaşıyor
        "Tekirdağlı Batman" hayranı olduğu film karakteri gibi yaşıyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 gözaltı
        Tekirdağ'da bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 gözaltı
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...
        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koru...