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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:42
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        Çorlu Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        2025 yılı stratejik plan ve performans programı ve 2025 yılı ücret tarifesi ve 2025 mali yılı bütçesin de görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesin yapıldığı toplantıda, iç denetçi kadrosunun ihdas edilmesi, Çorlu'da bulunan okullara "Okullarımızın Yanındayız" projesi kapsamında 500 bin liralık temizlik malzemesi yardımı yapılması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        - Çorlu Belediyesi'nden okul projelerine teknik destek

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, ilçede yıkımı tamamlanmış ve yeniden yapımı gerçekleştirilecek olan dört okulun inşasıyla ilgili olarak bir araya geldi.

        Başkan Ahmet Sarıkurt, toplantıda, okulların hızlı bir şekilde inşaatının tamamlanarak eğitime başlaması için Çorlu Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

        Sürece Çorlu Kaymakamı Murat Eren'in de dahil olduğunu ifade eden Sarıkurt, ''Geçtiğimiz günlerde Çorlu Kaymakamımız Murat Eren ile yaptığımız görüşmenin ardından Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Erdoğan ile bir araya geldik. Biz Çorlu Belediyesi olarak mimari statik, mekanik ve elektrik projelerinin çizimini gerçekleştireceğiz. Belediye başkan yardımcılarımız ile ilgili birim müdürlerimizin de hazır bulunduğu toplantıda okullarımızın proje ve teknik ihtiyaçları konusunda değerlendirmelerde bulunduk.'' dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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