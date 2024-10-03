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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına 7 saattir müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına 7 saattir müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:57
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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına 7 saattir müdahale ediliyor
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına 7 saattir müdahale ediliyor.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu.

        Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor.

        Fabrikanın tamamını alevler sararken çıkan yoğun duman da çevreye yayılıyor. İtfaiye ekiplerin alevlerle mücadelesi 7 saattir devam ediyor.

        Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan yangında fabrikanın çatısında mahsur kalan bir güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Kuşa su veren ekipler daha sonra fabrikanın dışına bıraktı.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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