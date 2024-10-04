Tekirdağ'da ara katı çöken fabrika inşaatında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat halindeki bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat halindeki bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Çerkezköy ilçesi kara yolundaki yapımı devam eden fabrikanın ara katlarına beton dökümü sırasında çökme gerçekleşti. İşçilerden Mehmet Kuşçu (55), M. K, H.Ş. ve R.Y. çöken beton kısmın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri işçileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan diğer 3 işçi, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
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