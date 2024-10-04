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        Tekirdağ'da ara katı çöken fabrika inşaatında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat halindeki bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:45
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        Tekirdağ'da ara katı çöken fabrika inşaatında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat halindeki bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

        Çerkezköy ilçesi kara yolundaki yapımı devam eden fabrikanın ara katlarına beton dökümü sırasında çökme gerçekleşti. İşçilerden Mehmet Kuşçu (55), M. K, H.Ş. ve R.Y. çöken beton kısmın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri işçileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan diğer 3 işçi, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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