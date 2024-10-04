Tekirdağ'da ara katı çöken fabrika inşaatında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi kara yolundaki yapımı devam eden fabrikanın ara katlarına beton dökümü sırasında çökme gerçekleşti. İşçilerden Mehmet Kuşçu (55), M. K, H.Ş. ve R.Y. çöken beton kısmın altında kaldı.

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