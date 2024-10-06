Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlyas Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, askeri kışlanın bahçesine sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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