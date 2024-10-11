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        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:52
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        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan araç bir süre sonra yol kenarında park halinde bulundu.

        Araçta ve çevrede yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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