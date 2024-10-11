GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 aylık bebek ise ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

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