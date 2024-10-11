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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:05
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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Faruk Aksan (37) idaresindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki 39 DK 850 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 aylık bebek ise ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çorlu'dan Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen Aksan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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