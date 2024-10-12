Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak

        Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti, "Geleceğe Miras" Projesi ile ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti, "Geleceğe Miras" Projesi ile ziyarete açılacak.

        Proje kapsamında kazı alanında Trakların yaşayışlarının anlatılacağı dijital karşılama merkezi kurulacak, kalıntıların yanından geçen ziyaretçilerin antik kenti dolaşabileceği güzergah oluşturulacak.

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Karaevlialtı mevkisindeki kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte Trak uygarlığının günlük yaşamının izlerinin araştırıldığını söyledi.

        Kazı çalışmalarının Hera'nın tapınağında ilerlediğini belirten Atik, "Kazı çalışmalarımızdaki konsantrasyonumuz bu tapınakta. Çünkü şehrin adı bu tanrıçadan geliyor. Hera'nın şehrinde kazı çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle Hera'nın tapınağını ortaya çıkartmak istiyoruz." dedi.

        Atik, Hera'nın tapınağındaki kazı sonrası çalışmaların sağlık tanrısı tapınağı ve orada bulunan sağlık merkezinde süreceğini dile getirdi.

        "Geleceğe Miras" projesi ile kazı alanını ziyarete açmayı planladıklarını ifade eden Atik, "Bu proje Türkiye'de ilk olacak ve biz burayı ziyarete açmak istiyoruz. Ancak turizm artık çok gelişti. Teknoloji ve dijital anlatımlara ihtiyaç var. Biz de kazı alanımızda tahrip olmuş katmanların olmadığı bir yerde bir karşılama merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu karşılama merkezini, Trakların tipik mezar şekli olan tümülüs yani yuvarlak planlı bir mezar gibi tasarladık. İçinde şehrimizin kralını canlandırmayı düşünüyoruz. Traklar kimdir, nereden gelmişler, nereye yayılmışlar? Bunların anlatımları olacak. Böyle bir tanıtım binası düşünüyoruz." diye konuştu.

        Atik, alanda oluşturulacak gezi güzergahında Trak mezarları, ilaç fırını ve çeşitli eserlerin anlatımının yapılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Eti kamyonet kasasında ucuza satıyorlar
        Eti kamyonet kasasında ucuza satıyorlar
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralan...
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralan...
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorlu Deresi kirlilikten turkuaz renge büründü, ağır kokular yayıldı
        Çorlu Deresi kirlilikten turkuaz renge büründü, ağır kokular yayıldı
        Tekirdağ'da kadınlar, 'siyah' giyerek 'kadına şiddet'i protesto etti
        Tekirdağ'da kadınlar, 'siyah' giyerek 'kadına şiddet'i protesto etti
        Kavşaktaki kazada evli çift ile kızlarından sonra 6 aylık torunları da öldü...
        Kavşaktaki kazada evli çift ile kızlarından sonra 6 aylık torunları da öldü...
        Çorlu Deresi'nin rengi değişti
        Çorlu Deresi'nin rengi değişti