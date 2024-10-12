Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak

Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti, "Geleceğe Miras" Projesi ile ziyarete açılacak.

Proje kapsamında kazı alanında Trakların yaşayışlarının anlatılacağı dijital karşılama merkezi kurulacak, kalıntıların yanından geçen ziyaretçilerin antik kenti dolaşabileceği güzergah oluşturulacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Karaevlialtı mevkisindeki kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte Trak uygarlığının günlük yaşamının izlerinin araştırıldığını söyledi.

Kazı çalışmalarının Hera'nın tapınağında ilerlediğini belirten Atik, "Kazı çalışmalarımızdaki konsantrasyonumuz bu tapınakta. Çünkü şehrin adı bu tanrıçadan geliyor. Hera'nın şehrinde kazı çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle Hera'nın tapınağını ortaya çıkartmak istiyoruz." dedi.

Atik, Hera'nın tapınağındaki kazı sonrası çalışmaların sağlık tanrısı tapınağı ve orada bulunan sağlık merkezinde süreceğini dile getirdi.

"Geleceğe Miras" projesi ile kazı alanını ziyarete açmayı planladıklarını ifade eden Atik, "Bu proje Türkiye'de ilk olacak ve biz burayı ziyarete açmak istiyoruz. Ancak turizm artık çok gelişti. Teknoloji ve dijital anlatımlara ihtiyaç var. Biz de kazı alanımızda tahrip olmuş katmanların olmadığı bir yerde bir karşılama merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu karşılama merkezini, Trakların tipik mezar şekli olan tümülüs yani yuvarlak planlı bir mezar gibi tasarladık. İçinde şehrimizin kralını canlandırmayı düşünüyoruz. Traklar kimdir, nereden gelmişler, nereye yayılmışlar? Bunların anlatımları olacak. Böyle bir tanıtım binası düşünüyoruz." diye konuştu.