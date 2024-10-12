Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
        Eti kamyonet kasasında ucuza satıyorlar
        Eti kamyonet kasasında ucuza satıyorlar
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! O anlar kamerada! Kadına sokakta feci darp!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli!
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir otomobilde 175 sikke ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir otomobilde 175 sikke ele geçirildi
        Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere...
        Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki yaşam, karşılama merkeziyle ziyaretçilere...
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralan...
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 doktor öldü, 2 doktor yaralan...
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da istinat duvarına çarpan cipteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çorlu Deresi kirlilikten turkuaz renge büründü, ağır kokular yayıldı
        Çorlu Deresi kirlilikten turkuaz renge büründü, ağır kokular yayıldı
        Tekirdağ'da kadınlar, 'siyah' giyerek 'kadına şiddet'i protesto etti
        Tekirdağ'da kadınlar, 'siyah' giyerek 'kadına şiddet'i protesto etti