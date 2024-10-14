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        Tekirdağ merkezli 11 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 22 kişi tutuklandı

        Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirip motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri otomobilleri sattıkları iddiasıyla yakalanan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:47
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        Tekirdağ merkezli 11 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 22 kişi tutuklandı
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        Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirip motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri otomobilleri sattıkları iddiasıyla yakalanan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri bazı şüphelilerin özellikle ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit etti.

        Ekipler, bu şüphelilerin, Bulgaristan'daki bağlantıları aracılığıyla söz konusu araçlarla aynı marka, model ve renkteki araçları ülkeye soktuğunu belirledi.

        Yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkaran polis, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçti.

        Tekirdağ merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı, 35 araç ele geçirildi.

        Şüphelilerin 147 vatandaştan 114 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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