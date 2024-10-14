Tekirdağ merkezli 11 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 22 kişi tutuklandı

Şüphelilerin 147 vatandaştan 114 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Tekirdağ merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı, 35 araç ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen araçların motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkaran polis, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bu şüphelilerin, Bulgaristan'daki bağlantıları aracılığıyla söz konusu araçlarla aynı marka, model ve renkteki araçları ülkeye soktuğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri bazı şüphelilerin özellikle ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit etti.

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