Tekirdağ'da 700 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bir evde 700 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir evde 700 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde arama yaptı.
Aramada, 700 litre sahte içki, damıtma işleminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ev sahibi Ö.İ, gözaltına alındı.
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