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        Tekirdağ'da 700 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde 700 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:57
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        Tekirdağ'da 700 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir evde 700 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 700 litre sahte içki, damıtma işleminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ev sahibi Ö.İ, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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