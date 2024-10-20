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        Tekirdağ'da çöp kamyonunun çarptığı kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonun çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:03
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        Tekirdağ'da çöp kamyonunun çarptığı kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonun çarptığı kişi yaralandı.

        Çobançeşme Mahallesi'nde Z.D'nin kullandığı 16 AKE 671 plakalı çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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