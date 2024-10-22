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        Tekirdağ'da "Deprem ve Farkındalık Zirvesi" düzenlendi

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, olası Marmara depreminden Tekirdağ'ın da etkileneceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:51
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        Tekirdağ'da "Deprem ve Farkındalık Zirvesi" düzenlendi
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        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, olası Marmara depreminden Tekirdağ'ın da etkileneceğini belirtti.

        Çelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Deprem ve Farkındalık Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, depremin sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın en önemli sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin çevresindeki ülkelere göre deprem konusunda daha şanssız olduğunu ifade eden Çelik, "Depremin kötü sonuçlarını maalesef ülke olarak bir çok kez yaşadık. Türkiye'de farklı yıllarda büyük depremler yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem dünyada yaşanan en büyük 5 deprem arasına girebilecek kadar kötü bir boyuttaydı." dedi.

        Çelik, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda Türkiye'de çalışmaların yapıldığını aktararak, depreme karşı alınacak önlemlerin, yapılacak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

        - "İstanbul’da 7 veya 7,5 üzerindeki depreme hazır olmayan bir yapı stoğu var"

        Marmara Bölgesi'nde bir deprem beklendiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Tekirdağ' deyince 'aman' diyorum, 'aman dikkat'. Depremin olmasını elbette istemiyoruz ama olacak olan bir şeyi de 'olmayacak' diye de söyleyemiyoruz. 7 büyüklüğünün üzerinde, Tekirdağ'a yakın bir fayda Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem kenti çok fazla etkileyecek. Buna mevcut yapı stoku hazır değil. Kahramanmaraş'ta ki, Adıyaman'da ki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın şehirlerde birbirinden şehircilik anlamında farklı olsa da, birbirine benzer tarafları var.

        Dolayısıyla benzer tabloyu sadece burada değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle... İstanbul'da 7 veya 7,5 üzerindeki depreme hazır olmayan bir yapı stoku var. Tekirdağ ve Türkiye'deki diğer şehirlerdeki yapıların çoğu depremlere hazır değil. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var. Ne yazık ki sorunumuz konutlarda."

        Çelik, depreme karşı binaların güçlendirmesi konusunda yeni kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de üniversite olarak deprem konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de deprem konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal ise kentte fabrikalarda yaptıkları güçlendirme çalışmaları ile ilgili sunum yaparak, yürüttükleri çalışmaları anlattı.

        Program, akademisyenlerin sunumlarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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