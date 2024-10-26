Tekirdağ'da "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı yapıldı

Kaplan, gençlerin içine düştüğü problemler ve bu problemlerin giderilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan konuşmacı olarak katıldı.

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