Tekirdağ'da "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı yapıldı
TEKİRDAĞ(AAA)- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluk etkinlikleri kapsamında, "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı gerçekleştirildi.
Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan konuşmacı olarak katıldı.
Kaplan, gençlerin içine düştüğü problemler ve bu problemlerin giderilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.
Etkinlik, öğrencilerin sorduğu soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.
Programa, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın, TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Bayram Akın ve öğrenciler katıldı.
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