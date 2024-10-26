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        Tekirdağ'da "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:58
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        Tekirdağ'da "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı yapıldı
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        TEKİRDAĞ(AAA)- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluk etkinlikleri kapsamında, "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı gerçekleştirildi.

        Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan konuşmacı olarak katıldı.

        Kaplan, gençlerin içine düştüğü problemler ve bu problemlerin giderilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

        Etkinlik, öğrencilerin sorduğu soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Programa, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın, TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Bayram Akın ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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